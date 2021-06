5×5 Tec Summit terá segunda edição de 6 a 10 de dezembro

PUBLICIDADE

A primeira edição do evento – que reúne os principais veículos de TIC do país – Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, TI Inside e Teletime – registrou mais de 7 mil visitantes únicos em cinco dias de debates sobre os principais temas ligados ao governo, energia, entretenimento, saúde e finanças.

Evento idealizado pelos cinco principais veículos de TICs do País – Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, TI Inside e Teletime – o 5×5 Tec Summit terá sua segunda edição de 6 a 10 de dezembro de 2021, novamente 100% online.

A primeira edição, em 2020, foi um sucesso de público. Foram mais de 1.400 inscritos; mais de 7 mil visitantes únicos e contou com a participação dos principais nomes responsáveis pelas diretrizes de uso de TICs nas verticais selecionadas: Governo, energia, entretenimento, saúde e finanças.

Em 2021, as verticais seguem as mesmas, com abordagens de temas ainda mais aprofundadas e analíticas. A tecnologia tornou-se crucial para superar as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19. Inteligência, inovação e tecnologia são requisitos-chaves para a jornada da digitalização.

“O 5×5 Tec Summit nos mostrou que temos a obrigação de valorizar o papel das TICs no desenvolvimento do Brasil e essa é a missão dos sites especializados: debater com seriedade e objetividade as demandas de TICs”, afirma Ana Paula Lobo, diretora do Convergência Digital.

Para Claudiney Santos, editor da TI Inside, “um dos temas de relevância que se repete na edição de 2021 será Saúde Digital, tendo em vista a prioridade que o setor adquiriu no uso de soluções inovadoras diante do enfrentamento da pandemia da Covid-19”.

O segmento de energia, aponta Miriam Aquino, diretora-executiva do Tele.Síntese, também está em rápida aceleração na adoção de soluções digitais transformadoras cujas propostas e soluções estarão em debate no Congresso. “As concessionárias de energia elétrica e demais empresas do segmento de energia, como o de petróleo e gás, estão com grandes projetos de inovação, e contínua demanda por soluções”, afirma ela.

“Por sua vez, o setor financeiro do Brasil passou por transformações significativas nos últimos anos, com o boom das fintechs e, no ano passado, a chegada do Pix. Para 2021, as atenções estão concentradas no open banking e no lançamento do pagamento por WhatsApp”, destaca Fernando Paiva, diretor editorial do Mobile Time.

“Se 2020 foi o ano em que a sociedade se deu conta de que a transformação digital é uma realidade inexorável, em 2021 o que a gente começa a ver são os projetos amadurecendo. No setor de entretenimento esse processo é mais intenso do que nunca”, diz Samuel Possebon, diretor editorial da TELETIME.