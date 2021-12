5×5 Tec Summit começa na segunda, 6

Começa nesta segunda-feira, 06, e vai até o dia 10 de dezembro, o principal evento sobre tecnologia e inovação nos setores de Energia, Entretenimento, Financeiro, Governo e Saúde, o 5×5 TEC Summit, que tem a participação confirmada de representantes do Ministério da Economia, Secretaria de Governo Digital, TCU, além de pesquisadores e líderes de negócios.



PUBLICIDADE

O evento 100% online tem inscrições gratuitas e é organizado pelos principais veículos de imprensa do mercado de TICs: Convergência Digital, Mobile Time, TeleSíntese, Teletime TI Inside.

A edição deste ano acontece após um longo período de paralisações em diversos setores da economia e com forte ameaça de novas restrições em diversas áreas em função da descoberta de uma nova variante do coronavírus. Os representantes do Governo e líderes empresariais convidados terão a oportunidade de relevar suas visões sobre o impacto das tecnologias e como elas estão transformando a maneira como as organizações governamentais e empresariais entregam seus produtos e serviços.



O impacto da pandemia foi devastador na economia e a tecnologia tornou-se crucial para que estes segmentos que serão debatidos no 5×5 TEC Summit pudessem superar os desafios. Serão cinco dias com uma programação recheada de debates e palestras com os mais importantes especialistas destes segmentos.



Como será o 5×5 TEC Summit 2021



Segunda-Feira – Dia 06 – Governo – Como o setor público vem usando as tecnologias para melhorar a gestão e como as mudanças foram efetivadas no processo de compras governamentais, entre elas a nova Lei de Licitações que sofreu alterações e que ainda impactam o cenário de aquisições de TIC.

O evento também debaterá em seu primeiro dia:

– A transformação digital: Qual o estágio na Administração Pública?

– A digitalização dos serviços para o cidadão, os próximos passos e o uso de dados no governo.

– LGPD: dados e serviços melhores para o cidadão.

– Os benefícios dos dados para os cidadãos e o caminho para o setor público criar uma estratégia orientada por dados.

– Novas tecnologias e os seus prós e contras: IA, Reconhecimento Facial e biometria.



Terça-Feira – Dia 07 – Saúde Digital – A digitalização está revolucionando a gestão da Saúde no Brasil, beneficiando o atendimento aos pacientes de maneiras inovadoras e criando oportunidades para novos modelos de negócios e facilitando o acesso aos serviços por meio de aplicativos móveis, incluindo a telemedicina, que teve um aumento significativo durante a candidemia, em função dos distanciamento social necessário neste período.



O segundo dia do evento tem programado os seguintes temas em debate:



– A evolução na digitalização da Saúde.

– Uso da Inteligência Artificial na Área da Saúde

– A telemedicina e seus avanços no atendimento à população.

– As alternativas Healtechs para o acesso da população aos serviços de Saúde

– Investimentos, Fusões & Aquisições nas Healtechs

– Cloud Health.



Quarta-Feira – Dia 08 – Energia – O setor vai debater no 5×5 Tec Summit a adoção de fontes alternativas e tecnologias para aumentar a eficiência energética, passados 20 anos do último e grande apagão ocorrido no Brasil e em meio à A pior seca dos últimos 91 anos, o aumento constante das tarifas e a aplicação de bandeiras tarifárias acendem alerta geral, levando representantes deste mercado fortemente regulado a debaterem alternativas e medidas práticas para acelerar as inovações e aumentar a eficiência energética.



O terceiro dia do evento tem programado os seguintes temas em debate:



– O Valor da Nuvem Pública para o setor de Energia

– Empresas aceleram adoção de fontes de energia alternativas

– A transformação digital na energia

– Operadoras de telecom investem em fontes alternativas de energia

– Concessionárias de Energia e Inovação Aberta.

– Mudanças na iluminação pública.



Quinta-Feira – Dia 09 – Setor Financeiro – A digitalização dos serviços bancários, surgimento das fintechs e open banking resultaram na popularização das contas bancárias digitais pelo celular, impulsionado também pelo auxílio emergencial do governo na pandemia e a chegada do PIX. Do lado dos bancos tradicionais, a digitalização dos serviços também favoreceu os correntistas, que passaram a usar mais os canais digitais.



O quarto dia do evento tem programado os seguintes temas em debate:



– O protagonismo do mobile no acesso a serviços financeiros digitais na China

– A bancarização do brasileiro através do mobile

– O uso de bots pelo setor financeiro

– Risco climático: gestão e regulamentação no mercado financeiro

– A disrupção do open banking

Sexta-Feira – Dia 10 – Entretenimento – Os avanços tecnológicos estão revolucionando a indústria do entretenimento online, que ganhou maior fôlego durante a pandemia do coronavírus, levando milhões de pessoas a buscarem alternativas para o consumo de conteúdo nestes quase dois anos de isolamento social. O brasileiro, um dos mais conectados do mundo, aumentou o seu consumo e levou as empresas desta indústria a investirem mais em infraestrutura e inovação para garantir a entrega de seus serviços e possibilitar a fidelização do cliente.



O quinto dia do evento tem programado os seguintes temas em debate:



– 5G e redes privadas

– DTV 3.0: A evolução da TV aberta

– O casamento do entretenimento com o 5G

– A transformação digital no mercado de entretenimento

– A migração da Globo para a nuvem

– Cloud e inteligência artificial a serviço do entretenimento

– Os números sobre consumidor de entretenimento na era digital



O 5×5 TEC Summit 2021 tem inscrições gratuitas, que podem ser feitas na página do evento – https://www.5x5tecsummit.com.br, onde também pode ser conhecida a programação completa.

PUBLICIDADE