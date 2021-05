Com a chegada da tecnologia 5G do celular a agricultura ficará mais inteligente. Entre os serviços que a tecnologia irá possibilitar, estão o acompanhamento de queimadas em florestas e campos. Com o uso de imagens em alta resolução, as equipes poderão agir para que o socorro ou medidas de proteção cheguem mais rápidos. Segundo Horta, uma das alternativas para essa tecnologia chegar na ponta é o uso das redes das concessionárias de energia elétrica com os smart grids.

