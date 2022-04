5G Samsung lança novo Galaxy A22 5G no Brasil

Aparelho vem com display de 6.6″, câmera com três sensores, processador Octa-core de até 2.2GHz, 128 GB de armazenamento e 4GB de memória RAM. E custa R$ 2 mil.

A Samsung lançou nesta segunda, 18, o celular Galaxy A22 5G. O aparelho vem com um display de 6.6″, processador mais rápido e brilho maior nas fotos que a câmera registra.

Em relação à câmera, são três sensores, um principal de alta resolução com 48 MP, um Ultra Wide, que permite capturar fotos mais largas graças ao campo de visão de 115º, e um sensor de profundidade, que produz fotos propositalmente de fundo borrado.

Luminosidade é um dos destaques. A câmera principal de 48 MP permite capturar fotos mais claras durante o dia, e mais brilhantes durante à noite. O Modo Noturno utiliza a tecnologia Tetra Binning, que mescla quatro pixels em um, o que segundo o fabricante garante mais brilho nas fotos registradas durante situações de baixa luminosidade.

Para salvar e guardar fotos, vem com 128 GB4 de armazenamento e uma entrada para cartão de memória MicroSD de até 1 TB. A memória RAM é de 4GB.

Mais especificações

De acordo com o fabricante, o processador Octa-core de até 2.2GHz torna a navegação nos aplicativos e recursos do Galaxy A22 5G mais fluida e dinâmica.

O Galaxy A22 5G tem bateria de 5.000 mAh, e tem carregador de 15W, com carregamento rápido.

Todas as especificações são parecidas com as do Galaxy M22, smartphone intermediário que a Samsung lançou em setembro de 2021. O Galaxy A22 5G mede 167,2 x 76,4 x 9 mm e pesa 203 g. Chega ao mercado brasileiro nas cores branco e cinza, pelo preço sugerido de R$ 1.999.

