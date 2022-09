5G SA da Vivo chega a Natal, Fortaleza e Recife

A Vivo ativou sua rede 5G SA, a partir da frequência 3,5GHz, nesta segunda-feira, 5, em Natal (RN), Fortaleza (CE, na foto acima) e Recife (PE).

PUBLICIDADE

A cobertura inicial contempla alguns bairros, outros entrarão nas próximas semanas, e a empresa já atua também na ampliação para outras regiões das cidades, diz.

A Vivo já iniciou a ativação em 3,5GHz em Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Salvador (BA), Palmas (TO), Florianópolis (SC), Vitória (ES) e Rio de Janeiro (RJ).

Outras capitais deverão ser anunciadas nas próximas semanas, conforme a faixa for limpa pela Siga Antenado e sua ocupação for autorizada pela Anatel.

O 5G da Vivo está disponível para todos os clientes da empresa. Não é preciso mudar de plano. Para acessar, é preciso possuir um aparelho compatível – a Vivo conta com 50 modelos em seu portfólio – e estar dentro da área de cobertura. Não há tarifação extra pelo acesso, garante.

Atualmente, a Vivo tem em sua base cerca de três milhões de clientes (B2C) com aparelhos compatíveis 5G.

Com a nova rede, os clientes terão no primeiro momento uma navegação mais veloz e melhor experiência no uso e consumo de conteúdos multimídia ou nos jogos online, por exemplo. A experiência de velocidade do usuário será até dez vezes mais rápida que o 4G, afirma a tele. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, dependendo do volume de tráfego no momento. Quando mais usuários 5G numa mesma região, menor a velocidade final alcançada por cada um.

Bairros atendidos

Fortaleza: Aldeota e Meireles

Próximos bairros (em ativação): Antônio Diogo, Benfica, Centro, Cidade dos Funcionários, Cocó, Dionísio Torres, Edson Queiroz, Engenheiro Luciano Cavalcante, Jardim das Oliveiras, Joaquim Távora, José Bonifácio, José de Alencar, Mucuripe, Papiçu, Praia de Iracema e Praia do Futuro I.

Recife: Boa Viagem

Próximos bairros (em ativação): Boa Vista, Curado, Ilha do Leite, Pina, Recife, Santo Antônio e São José.

Natal: Ponta Negra, Tiro, Lagoa Seca e Barro Vermelho

Próximos bairros (em ativação): Alecrim, Capim Macio, Cidade Alta, Nova Descoberta, Parque das Dunas, Petrópolis e Praia do Meio.

PUBLICIDADE