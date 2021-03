5G precisa de Espectro Adicional

A tecnologia do WifI 6 é complementar ao 5G, mas as duas tecnologias deixarão de ser complementares se faltar espectro para a expansão do 5G no Brasil, alertou Luciana Camargos, após a decisão da Anatel que liberou 1.200 MHz de banda para o Wifi6, não deixando nada em 6G para a telefonia celular. “Agora, precisamos ver como serão atendidas as necessidades de expansão do 5G nas faixas médias”, avaliou a executiva.

