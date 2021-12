5G possibilitará convergência entre diferentes setores, diz ABOTTs

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Para Alexandre Britto, presidente da ABOTTs, desafio será a associação de profissionais das diferentes cadeias do mercado, como de TV aberta, streaming e games.

A chegada do 5G trará impactos importantes no mercado de games, streaming e produção ao vivo, mudando a forma como o entretenimento será consumido, distribuído e produzido.

Alexandre Britto, presidente da ABOTTs, explica: “A gente enxerga três verticais – produção de conteúdo, distribuição e consumo. Agora, finalmente, teremos a oportunidade de chegar em uma convergência entre elas, com o consumidor falando diretamente com o produtos”.

Britto menciona ainda a chegada de outros segmentos econômicos nesse mundo de entretenimento / comunicação, como fintech, educação, energia e saúde, entre outros: “Abre-se um leque enorme de novos modelos de negócios que vão rodar em cima das camadas de aplicação. Mais importante do que a tecnologia em si são os novos modelos de negócios que vamos conseguir criar em cima dessas tecnologias, isto é, os modelos que são possíveis por meio de todas essas novas características”.

Para o presidente da ABOTTs, um grande desafio desse novo cenário é a associação de profissionais das diferentes cadeias desse mercado, como TV aberta, streaming e games. “São pessoas de culturas, gerações e conhecimentos diferentes. Existem aqueles mais resistentes, que falam ‘sempre foi feito assim’. Então é um desafio grande. Um dos principais papéis nossos, como associação, é ser catalisador, juntar essas peças, explicar e tentar unificar linguagens”, afirma.

Por fim, Britto ressalta: “É um mundo de novas apostas – algumas vão xingar, outras não. No final, é a experiência do usuário. O que vai ser conveniente, barato e eficiente para ele. O foco deve estar no cliente. O que ele quer é que vai pagar a conta”.

5×5 Tec Summit

O evento 5×5 Tec Summit é organizado pelos portais jornalísticos especializados Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside, com a proposta de debater a modernização de cinco setores essenciais para a economia brasileira: governo, saúde, energia, finanças e entretenimento. O evento chega ao fim nesta sexta-feira, 10, abordando o entretenimento.

