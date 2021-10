Explosão de dados 5G nos próximos anos é ponto de atenção

Último relatório da Juniper Research estima que a receita global de serviços 5G poderá chegar a US $ 73 bilhões até o final deste ano, um aumento em relação aos US $ 20 bilhões registrados no ano passado, quando os serviços 5G ainda estavam engatinhando e representando 8,5% da operadora receita. O valor aumentará para mais de US $ 600 bilhões até 2026, mas as operadoras precisarão preparar suas redes à medida que o uso de dados aumentar. Mais uma vez a empresa alerta para a necessidade de as operadoras se concentrarem na virtualização das funções centrais de rede para fazerem frente ao explosivo crescimento no uso de dados que poderá acontecer nos próximos cinco anos.

“Dados os diversos requisitos dos casos de uso de 5G ferramentas de orquestração de rede que permitam o gerenciamento em tempo real da rede e do desempenho é a chave para fornecer um serviço que atenda à demanda dos assinantes 5G e permita que as operadoras maximizem a receita”, disse o autor do relatório, Dave Bowie. No casos de uso, ele se refere a jogos móveis e serviços de realidade imersiva que poderão surpreender em expansão nos próximos cinco anos.

A Juniper prevê um aumento no tráfego de dados celulares gerado por conexões 5G para 1,5 bilhão de Petabytes globalmente em 2026. Mais de 80% dos dados 5G estarão rodando em conexões de banda larga móvel. Isso vai exigir também que sejam acelerados os investimentos em infraestrutura de backhaul em fibra para evitar os congestionamentos de tráfego nesse serviço.