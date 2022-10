5G no mundo: Brasília só perde para Seul em velocidade de banda larga móvel

Consultoria Opensignal soltou novo relatório que aponta multiplicação da velocidade do download no celular graças à chegada do 5G a Brasília e a mais 10 capitais do Brasil.

A ativação do 5G na faixa de frequência de 3,5 GHz em Brasília (DF) trouxe mais velocidade para os usuários da capital do país, diz a Opensignal. A consultoria soltou hoje, 27, um relatório com os dados.

No material, a empresa compara antes e depois da ativação do 5G ‘puro’ nas capitais brasileiras. Com dados de abril a junho (antes) e de julho a outubro (depois), identificou aumento de incríveis 687,6% na velocidade média de download da banda larga móvel. O upload de dados saltou 104,1%.

Em média, a capital do país registrou velocidades de 370 Mbps no download, e de 31 Mbps no upload.

“As medições colocam Brasília atrás apenas de Seul, na Coreia do Sul”, diz Andrey Popov, autor do estudo.

Há, porém, um detalhe importante. Diferentemente da capital sul coreana, em que o 5G de alta velocidade está disponível grande parte do tempo aos clientes, em Brasília, os usuários tiveram acesso à rede apenas em 13% do tempo, na média.

O índice de disponibilidade demonstra que ainda há muita área a ser coberta pelas antenas, concentradas desde julho no Plano Piloto da capital federal.

A Opensignal analisou a melhora da velocidade das redes em 11 das 27 capitais que receberam o 5G puro: Brasília, Florianópolis, Goiânia, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belo Horizonte.

E constatou saltos enormes de velocidade em todas. Embora Brasília tenha se beneficiado mais, Floripa vem em segundo lugar, e depois, Goiânia (veja no gráfico abaixo).

E neste gráfico abaixo, é possível ver como Brasília se tornou a segunda capital com o 5G mais rápido do planeta. E a única cidade brasileira a figurar no top 11 das cidades com banda larga móvel mais veloz:

A consultoria diz que a rede 5G brasileira, embora ainda com cobertura limitada, está entregando uma “excelente experiência” para consumo de vídeo e de games. No mesmo nível de Seul, Ottawa (Japão) e Berlin (Alemanha).

“Embora ainda seja o começo dessas redes, e por isso o congestionamento de clientes é um problema improvável, registramos um aumento de até 15 vezes (1423%) na velocidade de download em relação ao 4G que era oferecido ali. A velocidade foi de 24,3 Mbps para 369,5 Mbps”, escreve Popov. A análise completa, em inglês, do consultor está aqui.

