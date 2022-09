5G em Belém e Manaus: como pedir a parabólica digital gratuita?

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Siga Antenado iniciou a instalação de kits de parabólica digital nas duas capitais do Norte do país, que serão as últimas a ter o sinal do 5G puro liberado. Mas não são todos os usuários de parabólicas que podem solicitar. Confira.

A Siga Antenado (EAF) iniciou ontem, 29, a instalação dos kits de parabólica digital em Belém (PA) e Manaus (AM), o que precede a ativação do 5G “puro” nestas cidades. A organização reservou 3 mil kits para distribuir na capital paraense. Aos manauaras, foram reservados 37 mil kits.

A parabólica digital é necessária para espectadores de TV aberta transmitida por satélite continuarem a sintonizar os canais. Quando as operadoras de celular ligarem o sinal 5G no espectro de 3,5 GHz, haverá interferência sobre o sinal de TV captado por parabólicas tradicionais.

As novas parabólicas são instaladas gratuitamente pela Siga Antenado para pessoas inscritas no Cadastro Único Federal e que dependem de parabólica para ver TV. Cerca de 9,5 milhões de pessoas estão nessa situação, segundo estimativa da Anatel a partir de dados do IBGE.

O início da instalação precede a liberação das cidades para as operadoras ligarem o sinal 5G. Significa, portanto, que a Siga Antenado está confiante nas soluções encontradas para mitigar interferências sobre estações profissionais de satélite nestas capitais, onde a condição era mais preocupante por haver estações FSS de grande porte. As alternativas foram uso de filtros reforçados e definição de perímetro de distância das antenas em relação a tais estações.

Como já relatado ao Tele.Síntese, a expectativa é de que até o final de outubro todas as capitais do país tenham o espectro liberado para uso das operadoras de telefonia móvel.

A Siga Antenado é a entidade criada por determinação da Anatel para apoiar a população durante o processo de migração da transmissão de sinal dos canais abertos de TV via parabólica.

O sinal da TV aberta transmitido em banda C – captado pelas parabólicas tradicionais – será interrompido futuramente, daí a necessidade também de promover a troca dos equipamentos. Quem não é beneficiário de programas sociais federais e utilizar TV aberta por satélite precisa comprar antena e decodificador digital para banda Ku por conta própria.

As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna e TV por assinatura não sofrerão qualquer tipo de alteração e não devem requisitar a parabólica digital gratuita.

Como agendar

Quem vive em todas as outras capitais brasileiras e atende os requisitos, também pode solicitar a instalação dos kits como descrito abaixo.

Para efetuar o agendamento e a instalação do kit gratuito, as famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que têm antenas parabólicas tradicionais instaladas e em funcionamento devem ligar gratuitamente para o número 0800 729 2404 ou acessar o endereço eletrônico da Siga Antenado www.sigaantenado.com.br e inserir o CPF ou NIS.

