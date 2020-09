5G é prioridade do governo, afirma secretária do PPI

A secretária do PPI (Programa de Parcerias de Investimento) do Ministério da Economia, Martha Seillier, ao participar hoje, 29, do evento promovido pelo Telebrasil, afirmou que o ingresso da 5G no país é uma das prioridades do governo para a infraestrutura e que por isso foi publicado o decreto da Lei das Antenas, que, com o silêncio positivo, irá acelerar a implementação dessa infraestrutura no país.

O ministro Fabio Faria, em live para o Uol, por sua vez, voltou a afirmar que caberá ao presidente Jair Bolsonaro decidir quais serão os fornecedores da tecnologia no país, visto que esse tema está vinculada à segurança de dados do Estado brasileiro. ” Em todos os países é o presidente da República que decide sobre essa questão. Aqui não poderia ser diferente”, completou.

Segundo Martha, o governo quer acelerar a privatização em diferentes áreas – saneamento, energia, etc- porque o país precisa investir pelo menos 4% do PIB em infraestrutura e, no ano passado, investiu menos de 2% e não consegue fazer isso com os recursos públicos. ” Não se consegue aumentar o gasto público sem aumentar a carga tributária e por isso a opção pelo capital privado”, afirmou ela.