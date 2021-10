5G e a democratização da tecnologia no Brasil

Está no ar o terceiro episódio do Expresso Talks, programa que traz entrevistas em vídeo com convidados que são decisores nas maiores empresas de telecom, especialistas em inovação e analistas que acompanham de perto o mercado de tecnologia no Brasil e no mundo.

Neste novo episódio, os apresentadores Solange Calvo e Samir Vani conversam com Leonardo Capdeville, CTIO da TIM. Formando em engenharia de telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, com MBA em gestão empresarial pela FGV, Capdevillle também foi diretor de rede na Vivo.

Na entrevista o executivo fala sobre o leilão do 5G no Brasil, aborda a estratégia da TIM para conquistar o mercado corporativo, aponta o peso dos impostos no valor dos serviços de telecom no Brasil como um desafio e destaca o fato de que o acesso ao serviços de telecomunicações deve ser encarado no país como uma necessidade básica. Não deixe de ver!