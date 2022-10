5G chega a todas as capitais do País a partir desta sexta-feira, 7

A tecnologia 5G foi lançada, nesta sexta-feira, 7, nas cidades de Belém (PA), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Desse modo, a conexão, na frequência 3,5 GHz, já está presente em todas as capitais do País.

Como antecipado pelo Tele.Síntese, na terça-feira, 4, o Gaispi – grupo que supervisiona a limpeza do espectro para liberá-lo às operadoras – se reuniu para aprovar a disponibilidade da tecnologia nas cidades mencionadas.

No Brasil, o 5G foi lançado em julho e chegou a todas as capitais antes do prazo dado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Inicialmente, a instalação estava prevista para ocorrer até o fim do mês de novembro.

Segundo a Conexis Brasil Digital, organização que reúne as empresas de telecomunicações e conectividade, até o momento, as operadoras ativaram 5.275 antenas de 5G standalone, quantidade duas vezes maior do que a exigida no edital desta primeira fase de implantação (2.528 estações).

Até 2025, Claro, TIM e Vivo devem instalar, pelo menos, 6.370 antenas de 5G nas capitais de todo o País.

Vale destacar que o sinal, em um primeiro momento, chega às cidades de forma parcial. Com isso, confira, a seguir, os bairros nos quais o consumidor consegue acessar à internet por meio do 5G.

Vivo

• Belém: Batista Campos, Campina, Cidade Velha, Cremação, Guamá, Jurunas, Marco, Nazaré, Pedreira, Reduto, São Brás, Telégrafo Sem Fio e Umarizal.

• Macapá: Central, Centro, Santa Inês, Trem, Jesus De Nazaré e Santa Rita.

• Manaus: Adrianópolis, Aleixo, Alvorada, Centro, Chapada, Compensa, Dom Pedro, Nossa Senhora das Graças, Parque 10 de Novembro, Praça 14 de Janeiro, Raiz, São Geraldo, Nova Esperança, Petrópolis, Santo Antônio e São Francisco.

• Porto Velho: Areal, Arigolândia, Caiari, Floresta, Nossa Senhora Das Graças, Nova Porto Velho, Pedrinhas e São Cristóvão.

• Rio Branco: Abrahão Alab, Aeroporto Velho, Aviário, Bosque, Capoeira, Conjunto Guiomard Santos, Esperança, Floresta e José Eduardo Neves.

Claro

• Belém: Batista Campos, Campina, Nazaré, Reduto, Coqueiro, Cremação, Jurunas, Umarizal e São Brás.

• Macapá: Beirol, Central, Centro, Congós, Julião Ramos, Santa Rita e Zerão.

• Manaus: Adrianópolis, Cachoeirinha, Chapada, Nossa Senhora das Graças, Parque 10 de Novembro, Praça 14 de Janeiro, Aleixo, Compensa, Coroado, Dom Pedro, Grande Vitória, Monte das Oliveiras, Nova Esperança, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São Raimundo e Vila da Prata.

• Porto Velho: Centro, Caiari, Pedrinhas, Arigolândia, Conjunto Santo Antônio, Conjunto Marechal Rondon, Nova Porto Velho, São Cristóvão e Setor Industrial.

• Rio Branco: Dom Giocondo, Bosque, Aviário, Morada do Sol, Centro, V. W. Maciel, Montanhês, Tancredo Neves e Jardim de Alah.

TIM

• Manaus: Educandos, Presidente Vargas, Japiim, Dom Pedro I, Planalto, Morro Da Liberdade, Cachoeirinha, Santa Luzia, Da Paz, Alvorada, Petrópolis, Flores, São Francisco, Nossa Senhora Das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Raiz, Cidade Nova, Nova Esperança, São José Operário, Glória, Lírio Do Vale, Vila Da Prata, Aleixo, Zumbi Dos Palmares, São Geraldo, Colônia Santo Antônio, São Raimundo, Santo Antônio, Compensa, Ponta Negra, São Jorge, Centro, Redenção, Praça 14 De Janeiro, Parque 10 De Novembro, Chapada, Santo Agostinho, Adrianópolis.

• Porto Velho: Flodoaldo Pontes Pinto, Militar, Tiradentes, Industrial, Nova Porto Velho, Roque, São João Bosco, São Cristóvão, Nossa Senhora Das Graças, Mato Grosso, Tucumanzal, Olaria, Agricolândia, Centro, Caiari, Santa Bárbara, Quilômetro Um, Areal, Floresta, Panair, Pedrinhas, Embratel, Tupi, Costa e Silva, São Sebastião, Nacional, Lagoa, Agenor M. De Carvalho, Baixa União, Mocambo, Rio Madeira, Eldorado, Caladinho, Nova Floresta, Eletronorte, Novo Horizonte, Areia Branca, Escola de Polícia, Planalto, Lagoinha, Três Marias, Cuniã, Igarapé, Aponiã e Conceição.

• Rio Branco: Cadeia Velha, Morada Do Sol, Nova Estação, Aeroporto Velho, Base, Taquari – Parte 1, Taquari – Parte 2, Abraão Alab, Placas, Chácara Ipê, Ivete Vargas, Capoeira, Sobral, Izaura Parente, João Eduardo, Centro, Primavera, Terminal Cadeia Velha, Tropical, Bahia, Cerâmica, Quinze, Triângulo, Cadeia Nova, Estacao Experimental, Aviário, Bosque e Vila Ivonete – Parte 2.

A TIM também ativou a rede 5G em Belém e Macapá, mas ainda não informou os bairros nos quais a tecnologia pode ser utilizada. Esta reportagem será atualizada quando as informações forem divulgadas.

