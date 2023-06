5G alcança 10 milhões de acessos no Brasil

O 5G alcançou 10,1 milhões de acessos no Brasil em maio de 2023, 11 meses após o início da operação comercial de redes no padrão Standalone, que começou no dia 6 de julho de 2022, com a ativação da rede em Brasília. Os dados fazem parte de um levantamento da Conexis Brasil Digital, com base em informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“O 4G demorou 26 meses para alcançar essa marca. Isso mostra que pessoas estão mais ávidas e propensas a adotar a nova tecnologia do que estavam quando implantamos o 4G”, afirmou o presidente-executivo da Conexis, Marcos Ferrari.

Hoje o 5G já está presente em cerca de 150 municípios, atendendo muito além das obrigações previstas na primeira fase do edital do leilão. O edital previa a obrigação da instalação do 5G em todas as capitais até setembro de 2022 com cerca de uma antena para cada 100 mil habitantes. A próxima obrigação do leilão determina a instalação da nova tecnologia em todas as cidades com mais de 500 mil habitantes até julho de 2025. Atualmente, todas essas cidades já têm 5G SA instalado por pelo menos uma das operadoras.

“Os dados mostram que as empresas têm trabalhado para avançar a conectividade, mas seguimos alertando para a necessidade de as cidades atualizarem suas leis municipais de antenas, adequando-as à Lei Geral de Antenas, para permitir um licenciamento mais rápido e simplificado”, destacou Ferrari.

Levantamento do Conecte 5G aponta que entre as 155 cidades com mais de 200 mil habitantes – incluindo as capitais – metade delas, 78, tem leis desfavoráveis ou não possuem legislação específica para a instalação de antenas; 53 dessas cidades têm leis de antenas favoráveis para a expansão do 5G; e 24 têm legislação específica, mas que ainda demanda ajustes para ter mais aderência à Lei Geral de Antenas. (Com assessoria de imprensa)