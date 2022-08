52% dos brasileiros utilizam smartphones para compras

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Há tempos os smartphones têm sido uma parte fundamental para o mercado de e-commerce na América Latina. O número de consumidores da região que usam smartphones excede o número daqueles que têm contas bancárias. Novo levantamento mostra que a tendência segue firme. Em 2021, no Brasil, 52% (anteriormente 47% em 2020) de todos os consumidores, 33 milhões de pessoas, utilizaram smartphones pelo menos uma vez em suas últimas compras.

Isto é, pesquisar produtos online, comprar um produto em uma loja digital, seguir uma encomenda de e-commerce via aplicativo e pagar através de carteira digital. É o que aponta o estudo The 2022 Global Digital Shopping Playbook, elaborado pela Cybersource, braço da Visa para pagamentos digitais.

O estudo revelou que os consumidores brasileiros usam seus smartphones mais do que qualquer outro país, ficando abaixo apenas dos Emirados Árabes Unidos. Esta análise também demonstrou que 24% desses consumidores usaram seus aparelhos para comparar preços em tempo real e 23% usaram para procurar cupons e descontos válidos. No total, estima-se que 20 milhões de consumidores no Brasil usaram seus smartphones na última vez que fizeram compras presenciais.

Em relação a entrega dos produtos, a pesquisa aponta que 75% dos consumidores brasileiros preferem ter suas compras online enviadas diretamente para suas casas. Superando países como Estados Unidos, Austrália e México. Enquanto 17% preferem se deslocar até a loja para buscar o item comprado virtualmente. O estudo também indica que a propensão dos consumidores brasileiros a comprar itens adicionais em suas viagens às lojas é muito menor do que a média entre os países como Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Austrália.

Além disso, no Brasil, apenas 27% dos consumidores indicaram que compram produtos adicionais quando vão à loja buscar um produto comprado via e-commerce.

Dentre os países estudados, é apontado que os comerciantes brasileiros oferecem algumas das experiências de compras mais fluidas do mundo, e a qualidade dessas experiências vem melhorando ao longo do tempo. No índice, o Brasil obteve uma pontuação média de 100,1 em 2021, representando um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Isto não só indica que os comerciantes brasileiros vêm adotando mais recursos para compras digitais e entre canais, mas também que essas ofertas ultrapassam aquelas vistas em quase todos os outros países.

Ainda de acordo com o estudo, a utilização de smartphones pelos consumidores brasileiros enquanto fazem as suas compras aumentou 11% entre 2020 e 2021. Já pelo ponto de vista varejista, o levantamento analisou que cerca de 20% dos comerciantes brasileiros fornecem aos compradores uma visão em tempo real da disponibilidade dos produtos na loja.

