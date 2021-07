161 cidades de Paraíba e Maranhão podem pedir transição para TV digital

O programa Digitaliza Brasil fará a transição do sinal analógico para o digital em 161 cidades da Paraíba e do Maranhão. O programa, financiado com recursos da Empresa Administradora da Digitalização, tem por objetivo concluir o processo de digitalização das TVs analógicas no Brasil.

A chamada realizada pelo Ministério das Comunicações é direcionada a 94 municípios da Paraíba (cerca de 42% de todo o estado) e 67 do Maranhão (31%). As prefeituras que aderirem ao Digitaliza Brasil terão a chance de substituir os equipamentos de transmissão analógica por digitais, sem qualquer custo. Os municípios convocados têm até o dia 27 de agosto para se manifestarem e preencherem o formulário de manifestação de interesse.

O Digitaliza Brasil também distribui kits de conversão do sinal analógico para o digital às famílias de baixa renda, integrantes do Cadastro Único. Para isso, as famílias devem atender aos critérios estabelecidos pelo GIRED, Grupo gestor constituído pelo MCom, Anatel e Setor de Radiodifusão e de Telecomunicações.

O programa começou na região Nordeste onde já lançou três editais, que contemplam Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. Com isso, o Digitaliza Brasil atingiu 258 municípios. Na última semana, o MCom também publicou uma portaria que autoriza emissoras de TV a transmitirem sinal digital em dez municípios. São eles: Avelino Lopes, Beneditinos e Pedro II (Piauí); Capistrano, Fortim, General Sampaio, Guaraciaba do Norte, Ipaumirim, Lavras da Mangabeira e Nova Russas (no Ceará). (Com assessoria de imprensa)