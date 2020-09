Bayer aposta em seu próprio hub de inovação em São Paulo

A Bayer está finalizando os preparativos para lançar no Brasil a sua iniciativa global de hub de inovação, o Lifehub. A informação foi dada pelo gerente de Projeto da área de Inovação Aberta da Divisão Agrícola da empresa, André Koji Fukugauti, que acredita que serão captadas oportunidades que, inclusive, poderão alimentar a plataforma Orbia, um market place criado pela companhia.

Na visão da empresa, as prioridades estão em impulsionar a saúde na nutrição e garantir uma melhor utilização dos insumos. “Queremos trazer a inovação que traduza esses pontos e permita uma relação de confiança, disciplina, governança e foco na implantação”.

Mundialmente, o Lifehub oferece espaços de cocriação, de compartilhamento de ideias e aprendizado, o Experience Lab e uma área de coworking. A proposta é acompanhar as transformações na sociedade e estimular criações.

PUBLICIDADE

“O ecossistema do agro é muito acolhedor e as experiências foram além das expectativas”, ressaltou o executivo. Entre suas iniciativas, a Bayer criou o Carbono Bayer, a primeira iniciativa para gerar um modelo de negócios do carbono para agricultores no país. Para isso, tem entre seus parceiros a Embrapa. A multinacional tem ainda o Climate, seu braço de agricultura digital no mundo que está presente também no Brasil.

Fukugauti participou do terceiro dia do Agrotic, evento promovido pela Momento Editorial em parceria com a EsalqTec. O encontro que está sendo realizado online segue até sexta-feira.