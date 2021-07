10 anos de inovação. Inscreva-se no Anuário Tele.Síntese 2021

A Momento Editorial já iniciou a produção do Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações 2021, que chega em sua 10º edição. Desde seu lançamento, a publicação recebe anualmente centenas de projetos de empresas estabelecidas no país, que são analisados por uma comissão de experts. Os projetos mais inovadores são premiados na festa de lançamento e todos os produtos e serviços inscritos na base de dados são editados e ganham espaço no Guia de Serviços do Anuário.

Neste ano incluímos na categoria Operadoras de Serviços de Comunicações os Fornecedores de Infraestrutura para contemplar as empresas que desenvolveram novos modelos de negócios com base na oferta de infraestrutura e de conectividade.

Os projetos escolhidos pela comissão de notáveis são premiados nas categorias:

– Dinheiro Digital e Fintechs

– Fornecedores de Produtos

– Fornecedores de Software e Serviços

– Fornecedores de Soluções de IoT

– Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura

– Operadoras Regionais de Serviços de Comunicações

A editora também dá o prêmio Tecnologia Nacional para a empresa que se destacar nesse quesito.

As inscrições para participar são gratuitas mas atenção ao prazo: 30 de julho encerra-se esta primeira etapa. Não deixe para a última hora. Cada empresa pode inscrever até três projetos por categoria. Os convites já foram enviados. Quem não recebeu ou tiver duvidas deve entrar em contato pelo telefone (11) 3124-7444 ou enviar email para anuario.telesintese@momentoeditorial.com.br