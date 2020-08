Zoom lança serviço de telefonia no Brasil

O app de videoconferência Zoom lançou hoje, 17, no Brasil, e em outros 24 países, a plataforma de telefonia em nuvem Zoom Phone Cloud. O produto faz chamadas telefônicas para números nacionais. Com o anúncio de hoje, a quantidade de países onde a ferramenta está disponível chegou a 40.

O serviço é corporativo, só pode ser assinado por empresas. A assinatura varia caso a caso. Para empresas que não precisam de um número de retorno fixo, o valor da mensalidade por usuário é de US$ 8. O preço aumenta conforme os recursos adicionados, chegando até a US$ 20.

Por exemplo, a plataforma permite a modalidade “bring your own carrier”, modelo em que a empresa contratante usa o Zoom Phone como PABX e adere aos planos da operadora que usa localmente. A empresa explica que o sistema não é de telefonia por internet, uma vez que usa a rede telefônica comutada, a fim de atender normas em países com legislação restritiva a respeito de apps de voz sobre IP. (Com assessoria de imprensa)