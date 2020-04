Xiaomi lança Redmi Note 9S no Brasil

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Novo smartphone da marca chinesa vem com câmera quádrupla, bateria de longa duração e processador com foco em games

A fabricante de smartphones Xiaomi lançou o Redmi Note 9S no Brasil. Com o início da pré-venda nessa segunda (20), a nova aposta da marca chinesa para a categoria de intermediários traz câmera quádrupla, bateria de longa duração, processador potente para games e design simétrico.

O Redmi Note 9S tem como principal diferencial a bateria de 5020mAh, que segundo a empresa permite o uso do aparelho por dois dias sem necessidade de recarga.

O processador é um Qualcomm Snapdragon 720G, fabricado em processo de 8 nanômetros, com recursos avançados para jogos, como a possibilidade de atender a chamadas enquanto se joga.

No design, o Redmi Note 9S apresenta uma tela Full HD+ de 6,67 polegadas com 91% de aproveitamento. Na parte traseira, encontra-se um conjunto de quatro câmeras: a principal com 48 MP, a secundária de 8 MP, a Macro de 5 MP e o sensor de profundidade de 2 MP.

Há proteção Corning Gorilla Glass 5 tanto no corpo do produto quanto na lente da câmera. Serão vendidos no país dispositivos nas cores Interstellar Grey (cinza) e Glacier White (branca) e em breve a Aurora Blue (azul).

O aparelho, que custa cerca de US$ 200 lá fora, será vendido aqui por R$1,8 mil o modelo de 64GB de armazenamento e 4 GB de RAM, e R$2 mil a versão de 128GB de armazenamento em 6 GB de RAM. Os preços, diz a empresa, são válidos apenas na pré-venda realizada hoje, até 23h. Depois, os produtos ficarão R$ 1 mil mais caros. (Com assessoria de imprensa)