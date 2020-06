WhatsApp cria pacote de recursos sobre a Covid-19

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O WhatsApp criou uma coleção especial de materiais com dicas sobre como evitar informações erradas e notícias falsas. O conteúdo tem a intenção de ajudar profissionais de saúde a aproveitar ao máximo as ferramentas do app e para que o público em geral mantenha contato com seus entes queridos durante o período de isolamento, diz a empresa.

Os materiais gratuitos incluem tutoriais rápidos em vídeo e infográficos de uma página com orientações passo a passo. Também podem ser acessados por áudio, levando em conta que alguns ambientes possuem baixa largura de banda. Atualmente, todos os recursos estão disponíveis em português, inglês e espanhol.

PUBLICIDADE

Outras iniciativas

A empresa juntamente com a OMS lançou chatbots de informações sobre o Covid-19, com versões em português inglês e espanhol, entre outros idiomas.

Em associação com a Rede Internacional de Verificação de Fatos (IFCN), também foi produzido um chatbot de verificação de fatos global no app. O bot permite que usuários de todo o mundo analisem o banco de dados da IFCN de 4.000 boatos desmascarados. De acordo com a companhia, em breve o serviço será disponibilizado em português.

US$ 1 milhão foram doados à IFCN para ajudar a solucionar a desinformação do coronavírus em todas as plataformas. (Com assessoria de imprensa)