Wayra anuncia Livia Brando como nova Country Manager do Brasil

A executiva deixa a EDP para comandar a iniciativa de inovação aberta do grupo Telefónica e da Vivo no país

A Wayra acaba de contratar a executiva Livia Brando (foto) para assumir a operação do hub de inovação aberta do grupo Telefónica e da Vivo no Brasil. A Wayra tem um portfólio com 34 startups que, juntas, ultrapassam a marca de R$ 1 bilhão de valor de mercado.

A profissional deverá estreitar o relacionamento dessas empresas e das investidas pelos fundos parceiros do Telefónica Innovation Ventures (TIVs) com a Vivo para gerar mais negócios. No Brasil, o TIVs investe em fundos da Redpoint eVentures e Invest Tech.

Formada em administração de empresas pela PUC e MBA pela FGV, a executiva atua como mentora de startups em diversos programas que seguem o conceito de inovação aberta.

Na EDP Brasil, onde ficou por quatro anos, ela estruturou e liderou a área de Inovação & Ventures. Foi a responsável pelo desenvolvimento do programa de aceleração de startups, o Starter, que já roda seu 4o ciclo na América Latina e, pela criação e gestão da EDP Ventures Brasil, primeiro veículo de investimento em startups com foco em tecnologias voltadas ao setor de energia no Brasil. Antes, Brando trabalhou nas áreas de estratégia e inteligência de mercado nos setores de Energia, Petróleo & Gás e Mineração.