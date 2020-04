Vogel registra aumento de até 100% de tráfego em pontos da rede

Click to print (Opens in new window)

A Vogel Telecom, empresa que provê serviços de conectividade a organizações, identificou incremento de 80% a 100% no tráfego em alguns trechos da rede ao longo das duas últimas semanas, entre os dias 16 e 31 de março. O aumento significativo ocorreu, conforme a empresa, em virtude da pandemia do Covid-19.

No período, a operadora registrou crescimento de 30% em média no volume de dados em suas saídas IP – peering, CDNs, PTT e trânsito. Entre os principais segmentos que registraram crescimento estão os setores financeiro, de saúde (farmácia e hospitais), provedores de internet, varejista, alimentício e de biocombustível.

A provedora, que possui uma rede de 26 mil quilômetros com conexão em mais de 70 datacenters, vem constantemente atualizando sua rede para atender as demandas do mercado.

Colaborador prevenido

O serviço de Telecom foi declarado pelo Governo Federal como um serviço essencial e, portanto, deverá continuar funcionando mesmo durante a quarentena. Levando isso em consideração, Vogel distribuiu a sua equipe de operação externa kits de proteção com álcool em gel, máscaras e luvas para usarem em visitas a clientes e para higienização dos veículos e equipamentos.

“O nosso time de estoque e logística tem todos os materiais essenciais à operação, manutenção e reparo da rede Vogel. Os níveis de estoque estão garantidos. Estamos monitorando as nossas equipes e, diariamente, buscando criar medidas de proteção para continuar o trabalho e contribuir com as empresas que não podem parar”, afirma Michel Levy, CEO da Vogel Telecom. (Com assessoria de imprensa)