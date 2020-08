Vogel duplica capacidade da rede que liga SP a BH

A Vogel Telecom acaba de dobrar a capacidade do trecho óptico que liga as cidades de São Paulo (SP) a Belo Horizonte (BH). A ampliação foi realizada pela Infinera, frabricante de equipamentos ópticos de transporte, e faz parte dos planos de expansão da operadora regional para o ano de 2020.

Segundo o COO da Vogel, Daniel Cardoso, o mercado de Belo Horizonte e sua região metropolitana tem potencial a ser desenvolvido. Há, explica, “demanda de mercado por conta do crescimento de alguns grandes clientes na região”.

O trecho tem 650 km de extensão. Nele, foi implantada a solução Groove (GX) Série 30 da Infinera, que pode usar canais de até 800 G. A maior capacidade é necessária, explica Cardoso, devido ao forte aumento da demanda por tráfego. “Nosso foco é proporcionar conexões de grande largura de banda entre clientes da região e os principais Datacenters e PTT em São Paulo, assim como conectividade de qualidade para ISPs e mercado corporativo”, ressalta.

PUBLICIDADE

Conforme dados recentes do IX.br, que administra os pontos de troca de tráfego (PTTs) do país, o trânsito agregado em todos os PTTs do país cresceu 60% no último ano. São Paulo é o mais importante, o maior do mundo em número de redes interligadas, e terceiro em volume trafegado. Durante a pandemia, passou à média de 5,96 Gbps trocados agora em agosto – um ano antes, a média era de pouco mais de 3 Gbps.

“O Estado de Minas Gerais sem dúvida é um dos grandes polos de trafego da Vogel, mas também temos grandes volumes nas redes para o Sul e Rio de Janeiro. Sem esquecer de mencionar o backbone metropolitano de São Paulo que conecta os principais datacenters, entre outros pontos de interesse de tráfego”, completa Cardoso.

Pandemia

Durante a pandemia, a Vogel experimentou um salto de tráfego de dados da ordem de 40% em sua rede, especialmente no trânsito, nos PTTs, em CDNs, peering e tráfego intrarrede. Mas a ampliação da capacidade não se deveu somente à pandemia.

“O investimento em expansão de redes quer seja em capacidade, quer seja em extensão, em 2020 triplicou quando comparamos com o ano passado. A ampliação de capacidade se deu em alguns anéis localizados em regiões pontuais do país, mas expansões nos backbones e conexões com a Internet não foram necessárias, pois já estavam adequadamente dimensionadas graças ao programa de investimento na qualidade e capacidade de rede que começamos no ano passado”, conta. A Vogel tem rede óptica do Rio Grande do Sul ao Ceará, com mais de 26 mil Km de extensão.

Alexandre Salomão, Country Manager da Infinera para o Brasil, diz que a tecnologia instalada pode ter sua capacidade elevada a 8Tb, atendendo, portanto, necessidade de aumento repentino do tráfego. A Vogel é usuária dos equipamento da fabricante não apenas no trecho SP-BH, mas em outras cidades do Sul e Sudeste.

“A implementação já foi realizada e a capacidade adicional de tráfego já está disponível para uso dos clientes da Vogel. A implementação se deu 100% durante o pico do período da Covid-19 no Brasil, em um prazo muito curto e em total segurança das nossas equipes”, afirma.