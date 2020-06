Vivo registra mais de 40 mil acessos a lives feitas para os funcionários

Focada em manter o bem-estar de seus colaboradores durante o período da pandemia, a Vivo está com uma programação de lives produzidas especialmente para seu público interno, cerca de 33 mil pessoas. A empresa tem realizado o engajamento desse público por meio da plataforma Workplace by Facebook – rede social interna da empresa, onde há bate-papo com especialistas sobre diversos temas e até happy hour onde o colaborador é a atração principal, usando todo o talento para a performance musical. Com essas iniciativas, a empresa já contabilizou mais de 40 mil visualizações, no período de 8 de abril a 28 de maio.

Todas as quartas-feiras, o encontro virtual é com especialistas convidados para uma conversa com os colaboradores sobre os mais variados temas. Nutrição prática na quarentena, como a yoga pode aliviar a ansiedade, como conciliar filhos e home office, como lidar com a solidão durante o período da pandemia e até dicas sobre como organizar a casa estão entre os assuntos debatidos.

Às quintas-feiras, o encontro é com o talento dos colaboradores. Sertanejo, pop rock e até mesmo DJ já passaram pelo happy hour virtual da empresa. Os artistas, que são os próprios colaboradores, trazem seu repertório ensaiado para a ocasião, mas também atendem ao pedido do público, tocando. O engajamento é tanto, que o happy hour virtual já ficou por três vezes no Top 3 do Workplace nível mundial. (Assessoria de imprensa)

