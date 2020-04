Vivo realiza 210 mil reuniões virtuais em 15 dias

Click to print (Opens in new window)

Os números obtidos demonstram o quanto as ferramentas de interação virtual estão sendo utilizadas por suas equipes em home office da Vivo, em decorrência da pandemia do coronavírus. Somente na segunda quinzena de março, considerado o ápice da quarentena, a área de Tecnologia da Informação da Vivo contabilizou mais de 210 mil reuniões via Teams, hub de colaboração e chat interno para empresas, do Office 365, um aumento de 40% em relação ao volume registrado em todo o mês de fevereiro.

Neste mesmo período, foram trocadas 8 milhões de mensagens de bate-papo por meio da ferramenta entre seus colaboradores. Traduzidas em tempo, tais interações permitiriam assistir a saga de StarWars mais de 90 vezes. O chat já é usado três vezes mais do que o e-mail quando se trata de abordagens corporativas internas. Em apenas três dias, a Vivo ampliou de 10 mil para 25 mil o número de colaboradores com acesso remoto às redes da empresa, sendo que mais de 18 mil já utilizam o Teams com regularidade.(Com assessoria de imprensa)