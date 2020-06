Vivo passará fibra em mais 15 cidades de MG até o final do ano

A Vivo avisou que vai expandir sua rede de acesso em fibra óptica em Minas Gerais. A meta é ampliar a cobertura em mais 245 mil domicílios, entre residências e empresas. Em julho serão ativadas as cidades de Alfenas e Patos de Minas. E, no decorrer dos meses até dezembro, mais 13 cidades: Pará de Minas, Paracatu, Coronel Fabriciano, Conselheiro Lafaiete, Passos, Nova Serrana, São Sebastião do Paraíso, Ubá, Formiga, Guaxupé, Arcos, Montes Claros e Lagoa Santa.

“O momento atual evidenciou a essencialidade dos nossos serviços e a demanda da sociedade por uma internet mais veloz. Mesmo com os desafios adiante, seguiremos com a nossa expansão pelo País e devemos encerrar o ano com mais de 14 milhões de domicílios cobertos ante os atuais 12 milhões”, ressalta Márcio Fabbris, VP de B2C da Vivo.

Em 2020, a empresa completa, ainda, seu plano de investimento para o triênio 2018/2020, de R$ 26,5 bilhões, sendo R$ 7 bilhões exclusivos para a expansão da fibra em todo o Brasil, hoje em 206 cidades, de 22 estados.

Em Minas Gerais, a Vivo segue na liderança do segmento móvel, com mais de 9 milhões de clientes e market share de 42,9%, bem como liderança em todos os segmentos. Somente em pós pago, essa liderança é de 51,3% e no pré-pago é de 35%. Em cobertura, a Vivo também é líder no Estado com 842 municípios atendidos, o que representa cobrir 99,6% da população mineira.