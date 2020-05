Vivo lança planos pós-pagos com assinaturas do Netflix e Rappi

Click to print (Opens in new window)

Os novos planos, no valor de R$ 164,99 com o Netflix e R$ 149,99 com o Rappi começam a valer em junho.

A Vivo anuncia hoje, 20, o Vivo Selfie, um novo portfólio de planos pós-pagos que vai levar mais benefícios para os consumidores por meio de parcerias com duas empresas: Netflix e Rappi. Inclui a assinatura do parceiro, o serviço de celular com 25GB de internet e mais 25GB que também podem ser usados com a empresa que dá nome ao plano. Os planos incluem ainda diárias ilimitadas de roaming internacional para usar o celular em viagens para países das Américas, sem custo adicional.

“Acreditamos que o Vivo Selfie reúne o que o consumidor quer: praticidade, comodidade e facilidade para usar seus serviços favoritos quando, onde e como achar melhor”, afirma Marcio Fabbris, VP B2C da Vivo.

Os novos planos Vivo Selfie começam a ser vendidos no mês de junho. Serão duas opções para o assinante escolher o plano pós-pago que é a sua cara: Vivo Selfie Netflix e Vivo Selfie Rappi. Para assinar, basta acessar o site da Vivo: vivo.com.br/selfie.

Vivo Selfie Netflix (R$ 164,99/mês): Além de incluir a assinatura da Netflix, o plano traz ainda 25GB para navegar na internet e outros 25GB para usar também com a Netflix. E o Vivo Selfie ainda inclui diárias ilimitadas de roaming internacional (Vivo Travel) para países das Américas, ligações ilimitadas para qualquer telefone do Brasil e WhatsApp ilimitado sem consumir a franquia de internet para envio de mensagens de vídeo, texto ou foto.

Vivo Selfie Rappi (R$ 149,99/mês): A mensalidade do plano inclui a assinatura mensal da Rappi Prime, que oferece frete grátis ilimitado em compras acima de R$30,00. O plano oferece ainda 25GB para o cliente navegar na internet como quiser e outros 25GB para uso com a Rappi. E o Vivo Selfie também inclui diárias ilimitadas de roaming internacional (Vivo Travel) para países das Américas, ligações ilimitadas para qualquer telefone do Brasil e WhatsApp ilimitado sem consumir a franquia de internet para envio de mensagens de vídeo, texto ou foto.