Vivo lança banda larga e TV por fibra em Caieiras (SP)

A Vivo ativou sua rede de fibra óptica até a casa do clientes (FTTH) na cidade de Caieiras, no bairro Nova Caieiras, na Grande São Paulo. Com planos de banda larga de até 300 Mega de velocidade de download, a oferta da companhia contempla tanto clientes residenciais quanto empresas de todos os portes.

Além da banda larga fixa, o serviço prevê também entrega de TV por assinatura, usando tecnologia IPTV, pela mesma conexão.

Para atrair novos usuários a seu serviços, a operadora fará uma promoção agressiva, na qual dará aos assinantes da velocidade de 100 Mbps 300 Mbps por um ano. Quem já tiver celular da companhia, receberá bônus de 50 GB na franquia de dados.

Conforme dados de janeiro da Anatel, a Vivo possui 2,63 milhões de clientes de fibra óptica no país. Desses, 2,33 milhões assinam planos com velocidades acima de 34 Mbps. Para este ano, a companhia pretende passar fibra em mais 2,3 milhões de residências. Atualmente, cerca de 170 cidades são atendidas com FTTH pela operadora.