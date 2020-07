Vivo inclui Netflix na fatura dos planos de banda larga fixa em fibra

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clientes novos podem assinar banda larga já com o valor da mensalidade da Netflix embutida. Clientes atuais podem pedir para incluir na cobrança da Vivo a assinatura do app de streaming.

A Vivo anunciou hoje, 20, a integração do serviço de streaming de vídeos Netflix em suas ofertas de banda larga fixa por fibra. Ou seja, a partir de agora a operadora passa a vender planos de FTTH (fibra) já com a assinatura da Netflix incluída no valor mensal pago pelos usuários. O acesso ao app pode ser feito em qualquer plataforma: smartv, smartphone, tablet, computador.

O cliente terá a opção de escolher entre os planos Netflix Padrão, que dá acesso a duas telas simultâneas e definição HD e o Premium, que dá acesso a quatro telas simultâneas com definição ultra HD. O plano de Vivo Fibra 100 Mbps com Netflix Padrão sai a partir de R$ 119,99 por mês e assinantes da Vivo tem acesso ao serviço de streaming diretamente pela TV, pelo menu inicial ou canal 710, sem necessidade de SmartTV.

PUBLICIDADE

“Com esse lançamento a Vivo dá mais um passo em se consolidar como uma referência na venda de serviços digitais associados a seus produtos de conectividade, trazendo os parceiros mais relevantes para as suas ofertas, com o objetivo de simplificar a vida digital dos nossos clientes”, explica Dante Compagno, diretor de Marketing da Vivo.

A integração permite que ambos os serviços, banda larga e Netflix, sejam cobrados na fatura da Vivo. A oferta estará disponível para novos e atuais clientes da operadora, que podem optar por alterar seu pacote Vivo Fibra atual, nos planos até 300 Mega. Para os usuários que já possuem Netflix e quiserem aderir aos planos da Vivo, não é necessário fazer o cancelamento do serviço. Basta o cliente vincular sua conta Netflix à Vivo, seguindo o passo a passo enviado por e-mail e SMS no momento da aquisição do pacote Vivo Fibra.

Em maio deste ano Vivo e Netflix lançaram o Vivo Selfie, um novo portfólio de planos pós-pagos para celular com 25 GB de internet e mais o dobro da franquia que também pode ser usado com o serviço de entretenimento por streaming.

Além da Netflix, o pacote de banda larga FTTH da Vido traz ainda Discovery Kids Plus, ESPN Play, Clube de Revistas, Bancah Jornais, Esporte Interativo Plus e Fox Premium. (Com assessoria de imprensa)