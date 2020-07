Vivo expande rede de fibra óptica a mais onze cidades

A Vivo anunciou a chegada de sua rede de fibra (FTTH) para mais 11 cidades no Brasil, agora em julho. São as seguintes localidades: no estado de São Paulo, Bebedouro, Cabreúva, Leme, Matão e Olímpia; em Minas Gerais, Alfenas e Patos de Minas; no Espírito Santo, São Mateus; no Rio Grande do Sul, Pelotas; em Santa Catarina, Palhoça; e em Goiás, Catalão.

A empresa vai comercializar planos de banda larga com velocidades de até 300 Mbps nessas cidades. Também vai ofertar planos de TV paga e de telefonia fixa em conjunto com o acesso à internet. O atendimento será tanto residencial, quanto corporativo. (Com assessoria de imprensa)