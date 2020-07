Vivo Empresas lança produtos IoT em parceria com a Positivo Tecnologia

A Vivo Empresas – segmento corporativo da Telefônica Brasil – começou a vender equipamentos de internet das coisas (IoT) para monitoramento de ativos. Os equipamentos são fabricados pela Positivo Tecnologia e podem ser controlados remotamente por um aplicativo.

A operadora passa a comercializar câmeras, alarmes, sensores e um aplicativo para a gestão remota dos aparelhos, com notificações em tempo real do ambiente para pequenas e médias empresas, juntamente com os serviços de conectividade necessários para funcionamento dos aparelhos.

O pacote completo inclui o dispositivo Smart Central, que gerencia a comunicação entre os sensores e facilita a configuração do sistema, e possui sirene embutida; o Sensor de Movimento que detecta a presença de movimento em ambientes internos, e envia notificações para o celular cadastrado; o Sensor de Abertura, que quando instalado em portas, janelas ou gavetas, detecta sua abertura e notifica o proprietário em tempo real; a Smart Câmera Wi-Fi que monitora todo o ambiente e também envia notificações em tempo real em casos de ações suspeitas; e Smart Câmera 360 Wi-Fi, com monitoramento em altíssima definição, oferecendo uma cobertura de 360º em menos de 3 segundos, com visão noturna e microfone.

A solução complementa o portfólio digital em IoT para o setor corporativo da Vivo. No mercado de Machine-to-Machine (M2M), a Vivo ultrapassa os 10 milhões de dispositivos em uso. (Com assessoria de imprensa)