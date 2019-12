Vivo Empresas entregará conectividade à Atto Sementes no Mato Grosso

Click to print (Opens in new window)

Serão usadas as tecnologias NB-IoT e LTE-M. Rede vai cobrir fazendas da produtora agrícola em três cidades do Mato Grosso.

A Vivo Empresas, divisão da operadora com foco corporativo, fechou acordo de fornecimento de conectividade para a Atto Sementes, empresa produtora de sementes de soja e milheto. O projeto prevê cobertura móvel 4G e redes para aplicações baseadas em internet das coisas na região de Alto das Garças – MT.

A infraestrutura de conexão, além da rede móvel, inclui as redes Narrow Band IoT (NB-IoT) e Long Term Evolution for Machines (LTE-M).

A conectividade ofertada cobre toda a área da Atto Sementes, situada na região, que inclui as cidades de Itiquira, Guiratinga e Pedra Preta. Segundo as empresas, o sinal móvel “impactará na automação, baseada em internet das coisas, de todo seu maquinário agrícola, caminhões, estações meteorológicas e pluviômetros digitais”.

Enquanto a rede NB-IoT responde melhor por dispositivos portáteis – com aplicações de sensoriamento do clima como temperatura ambiente, umidade do solo e incidência solar, tipicamente utilizadas em estações meteorológicas – a tecnologia LTE-M apresenta melhor performance em aplicações que demandam mais mobilidade, como telemetria de maquinários agrícola como tratores, implementos, colhedoras e colheitadeiras. Atualmente, a Vivo conta com mais de 10 milhões de dispositivos conectados no segmento M2M-IoT — segmento de mercado do qual possui fatia de 41%. (Com assessoria de imprensa)