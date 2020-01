Vivo e IBM lideram ranking de maturidade digital, diz pesquisa

Estudo “A Transformação Digital no Brasil 2019”, feito pela consultoria E-Consulting, trouxe um panorama do impacto da transformação digital nos setores de TI e Telecom. O levantamento desenvolveu uma espécie de régua para medir o ritmo da maturidade digital das principais organizações que atuam como desenvolvedoras, consultorias e operadoras. Desta avaliação, a E-Consulting ranqueou as 09 empresas que tiveram melhor colocação.

A Vivo e a IBM foram consideradas as empresas com iniciativas digitais mais maduras, conquistando igualmente o primeiro lugar com a nota 8,04, numa escala de 0 a 10, após entrevistas realizadas com 847 lideranças, entre CEOS, CMO’s e CIO’s. A Claro / NET ficou na segunda posição, garantindo 8,03 pontos. A Accenture, a Totv’s e a TIM completam as cinco primeiras colocações do ranking.

Para chegar ao resultado final, foram avaliados atributos como: ofertas digitalmente nativas, ações estratégicas inovadoras, jeitos de trabalhar, multicanais próprios, posicionamento e cultura digital. (assessoria de imprensa).

Confira a lista com as 09 empresas mais lembradas dos setores de TI e Telecom.