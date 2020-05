Vivo doa ultra banda larga para hospital de campanha no Rio

Click to print (Opens in new window)

A Vivo passou a oferecer, hoje, 15, internet gratuita para o primeiro hospital de campanha do Rio de Janeiro, no bairro do Leblon. Construído pela Rede D’Or, o hospital contará com 200 leitos voltados para pacientes do SUS diagnosticados com Covid-19.

A doação inclui um link dedicado de conexão de ultra velocidade de 1 Gbps, e monitoramento para manter a eficiência do serviço durante todo o período.

Adicionalmente, a empresa dobrou os investimentos previstos para ampliar a capacidade de cobertura indoor 4,5G em mais de 20 hospitais do país, sendo cinco na cidade do Rio de Janeiro, somando 1.110 leitos, e investimento extra de R$ 1 milhão.

Entre outras ações da companhia para conter o avanço do Covid-19 estão: disponibilização de bônus de internet, liberação de canais de TV por assinatura, isenção de franquia para apps, e flexibilização de pagamento aos inadimplentes. (Com assessoria de imprensa)