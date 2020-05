Vivo ativa rede de fibra óptica em mais quatro cidades de São Paulo

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Vivo ativou sua rede de acesso em fibra óptica (FTTH) em mais quatro cidades do interior de São Paulo: Birigui, Mairinque, Poá e Ferraz de Vasconcelos. A operadora venderá em bairros dessas cidades planos de até 200 Mbps de download, tanto a clientes residenciais, como corporativos.

As cidades fazem parte do crescente cronograma de municípios selecionados pela operadora para receber a rede de fibra em 2020. A meta da empresa é adicionar 2,3 milhões de homes passed (residências aptas a assinar o serviços) até o final do ano. No primeiro trimestre, a companhia passou a rede FTTH em pouco mais de 700 mil estabelecimentos. Além dos planos de banda larga fixa, a Vivo venderá pacotes com TV paga e telefonia fixa.

A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil, com 93 milhões de acessos, conforme o último balanço do grupo. A empresa está presente em 4,5 mil cidades com rede 3G, mais de 3,2 mil com 4G, e mais de 1,2 mil municípios com a rede 4,5G. No segmento móvel, a Vivo tem 74,7 milhões (33% do mercado) no país. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE