Vivo ativa rede de fibra óptica em mais nove cidades

A Vivo lançou nesta semana sua rede de fibra (FTTH) em mais nove cidades. O serviço é uma das principais estratégias de negócio da companhia que agora estará disponível para as seguintes localidades:

No estado de São Paulo: Arujá, Barretos, Embu Guaçu, Mirassol, Registro e Tatuí;

Em Minas Gerais: Itaúna e Viçosa;

No Espírito Santo: Aracruz.

Os planos de banda larga chegam a velocidades de até 300 Mbps de velocidade de download. O produto é destinado tanto a clientes residenciais, quanto a empresas de todos os portes nos bairros que serão atendidos. A empresa espera adicionar 2,3 milhões de homes passed (casas aptas a assinar o serviço) até o final do ano. Além da banda larga, o acesso FTTH também permite a assinatura de TV paga com tecnologia IPTV.

Os preços variam conforme a velocidade contratada e adesão, ou não, a serviços adicionais como telefonia fixa, TV paga, e celular. No caso do pacote de banda larga residencial de 100 Mbps, HomeAssist (assistência técnica gratuita), TV por assinatura com dois pontos do pacote Ultimate HD) e telefone fixo (ilimitado pra todo o Brasil), o preço é de R$ 279,97 ao mês. (Com assessoria de imprensa)