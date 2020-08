Vivo ativa a rede de fibra óptica em mais nove cidades

A Vivo ativou sua rede de acesso em fibra óptica (Fiber To The Home-FTTH) em nove cidades neste mês. No estado de Minas Gerais, passaram a ser atendidos os municípios de Coronel Fabriciano, Pará de Minas e Paracatu; no Paraná, Cianorte; no estado do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo e, em São Paulo, os municípios de Campos do Jordão, Cubatão, Lorena e Porto Feliz.

A empresa venderá tanto serviços residenciais quanto corporativos nestes locais. Com as ativações, o serviço de fibra da Vivo chegou a 235 municípios.

A operadora está expandindo sua rede de fibra óptica no país com base em três estratégias. Está dispondo de capital próprio para avançar com a rede principalmente no estado de São Paulo. Em outros estados, busca parcerias, como a que firmou com a American Tower em Minas Gerais. Também conta com franquias. A empresa já declarou que procura um sócio para financiar a expansão da rede óptica no país, até o final deste ano.

