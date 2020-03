Vivo anuncia medidas para garantir a conexão durante pandemia do Covid-19

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Vivo aderiu a recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Anatel, e também adotou medidas para ajudar a reduzir o ritmo de disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. A operadora vai ajudar na divulgação de informação sobre a doença e a manter as pessoas em casa, como recomendam os órgãos.

A tele diz que está reforçando a capacidade de transmissão de dados de suas redes fixa e móvel e está preparada, neste momento, para atender a potencial demanda adicional que deve surgir. Veja, abaixo, as iniciativas que está promovendo:

Abertura de canais de TV – Clientes Vivo que utilizam o serviço de TV por assinatura terão mais de 100 canais com sinal aberto por 15 a 20 dias, de acordo com cada programadora. As programações dos canais poderão ser assistidas inclusive pelo aplicativo do Vivo Play, sem nenhum bloqueio. O download do app é gratuito e está disponível para Android e iOS.

Serão abertos os canais Futura HD, Bis HD, OFF HD, SporTV 3 HD, SporTV 2 HD, SporTV HD, GloboNews HD, GNT HD, Multishow HD, VIVA HD, Mais Globosat HD, Gloobinho HD, Discovery Kids HD, Gloob HD, Nick Jr. HD, TV Rá Tim Bum HD, Disney Júnior HD, Disney Channel HD, Disney XD, Tooncast, Nickelodeon HD, Cartoon Network HD, Boomerang HD, NAT GEO HD, ESPN Extra HD, ESPN Brasil HD, ESPN HD, ESPN 2 HD, Fox Sports HD, Fox Sports 2 HD, Bandsports HD, Woohoo, Bandnews HD, CNN, Bloomberg HD, Fox News, Climatempo, Discovery Theater HD, Discovery Channel HD, Animal Planet HD, History HD, History 2 HD, Nat Geo Kids HD, NAT GEO WILD HD, Discovery Turbo HD, Discovery Science HD, Travel Box Brazil HD, HGTV HD, Food Network HD, Dog TV HD, Discovery World HD, Discovery Home & Health HD, TLC HD, Fox Life HD, Lifetime HD, E! HD, Arte 1 HD, truTV HD, TNT Séries HD, PlayTV, Chef TV, Fish TV HD, MTV HD, FashionTV HD, VH1 Mega Hits, Warner HD, Sony HD, Fox HD, FX HD, AXN HD, A&E HD, Prime Box Brasil HD, TBS HD, TNT HD, Space HD, Cinemax HD, Comedy Central HD, Syfy HD, Studio Universal HD, Universal TV HD, Megapix HD, Canal Brasil HD, TCM, ID HD, Paramount HD, Curta! HD, Telecine Premium HD, Telecine Action HD, Telecine Touch HD, Telecine Fun HD, Telecine Pipoca HD, Telecine Cult HD, NHK World HD, Rai Itália, DW, SIC Internacional, Telefe, TV5Monde e TVE, Fox Premium 1 e Fox Premium 2.

Clientes corporativos – para os próximos três meses, a Vivo Empresas não descontará a franquia de dados das ferramentas de colaboração, como Teams, da Microsoft, e Webex, da Cisco.

Navegação gratuita no app Coronavirus SUS – a navegação no aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Saúde será gratuita para todos clientes de celular (pré e pós-pago). Os dados consumidos não serão descontados da franquia. Basta fazer o download nas lojas de aplicativos.

Para os funcionários

Para os seus funcionários, a Vivo adotou todas as recomendações apresentadas pelo Ministério da Saúde. Por meio dos canais oficiais de comunicação interna, a empresa está instruindo os funcionários a seguirem as práticas sugeridas. A empresa ampliou, inclusive, a possibilidade de trabalho remoto, prática que já existia na Vivo.

Pensando ainda no seu bem-estar, a Vivo, em parceria com o Einstein, disponibiliza para os funcionários e dependentes do plano de saúde, o serviço de Pronto Atendimento Virtual-Telemedicina. Os colaboradores poderão realizar consulta online, por uma equipe médica especializada, onde estiver e a hora que precisar. Este é um serviço de atendimento médico que pode ser feito pelo computador ou celular. O benefício está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Somados a esses pontos, foi determinado que funcionários vindos de qualquer país, mesmo sem sintomas, ou que tiveram contato com pessoas que chegaram do exterior, deverão ficar em esquema de home office por 14 dias.

Além disso, o protocolo de quarentena será utilizado para gestantes, adultos com 60 anos ou mais e doentes crônicos, como diabetes, doença renal/hemodiálise, doenças respiratórias, tratamento oncológico e tratamento por problemas imunológicos.

Todas essas medidas podem ser incrementadas em breve para apoiar as pessoas e as empresas, além dos funcionários da Vivo e toda a sociedade, nesta emergência social e de saúde. A Vivo mantém um comitê de crise para atuar em ações relacionadas ao Covid-19.