Vivo antecipa pagamento de R$ 1 bilhão para pequenas e médias empresas

A Vivo vai antecipar mais R$ 1 bilhão para pequenos e médios fornecedores neste momento de pandemia. Em abril, a empresa havia adiantado o mesmo valor e, com este novo montante anunciado hoje, 15 de julho, a ajuda total alcançará R$ 2 bilhões. Serão contemplados cerca de 800 fornecedores com o vencimento de pagamento programado até o fim do mês de setembro e que atuam em segmentos críticos e com maior necessidade de liquidez.

Iniciativas da Vivo na pandemia – O apoio da Vivo para pequenas e médias empresas é consistente desde o início da pandemia. Em maio, por exemplo, a Vivo abriu a plataforma seu programa de relacionamento Vivo Valoriza, onde os clientes podem resgatar diversos prêmios personalizados, para o cadastro de pequenas empresas. Com a ação, mais de 28 milhões de pessoas que estão no Vivo Valoriza têm acesso a essas marcas, que oferecem benefícios exclusivos para os clientes.

Durante a crise, a Vivo destinou, ainda, mais R$ 16,3 milhões para a compra de insumos e equipamentos hospitalares, além de doações para alimentar 60 mil famílias em extrema pobreza. Adicionalmente, doou em conjunto com o Santander 200 respiradores para apoiar a rede de saúde de todo o Brasil. (com assessoria de imprensa)