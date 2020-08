Vivo Ads lança plataforma de publicidade online para PMEs

A Vivo Ads lançou hoje sua plataforma online no modelo autosserviço, permitindo que qualquer empresa do Brasil veicule campanhas na plataforma. Segundo a empresa, o público que pode ser alcançado pelos anúncio ali veiculados é de até 50 milhões de consumidores.

“Com esse lançamento, estamos democratizando o acesso à publicidade relevante e contextualizada no Brasil. Com investimento inicial de apenas R$ 100, qualquer marca poderá atingir seu público-alvo com formatos de publicidade mobile altamente eficazes, como propagandas em vídeo, campanhas de cadastro e também pesquisas. Além disso, a plataforma também permite acompanhamento dos resultados em tempo real”, explica Luiz Médici, VP de Dados e Estratégia da Vivo.

Nesse novo ambiente, as agências ou os próprios anunciantes poderão escolher diferentes tipos de publicidade e com base em seus objetivos e definir, com facilidade, o público-alvo, a região, o momento da abordagem desse público, entre outras configurações.

São três modalidades: Data Rewards Video, para propagandas em vídeo; Data Rewards Leads, que permite aos anunciantes gerarem campanhas para o cadastro de novos clientes interessados no seu negócio; e Vivo Ads Research, para realização de pesquisas com seu público-alvo.

O sistema “self-service” da Vivo Ads está disponível online (http://business.vivoads.com.br), onde cada usuário pode gerenciar uma ou mais contas, com possibilidade de compartilhar acessos e atribuir diferentes níveis de permissão para toda a equipe. Dentro da plataforma, as possibilidades estão direcionadas de forma intuitiva e com opção de configuração guiada para que as escolhas possam ser feitas considerando os detalhes que cada ação necessita.

Desde que a Vivo Ads foi lançada, em 2016, mais de 300 marcas veicularam campanhas na plataforma de mídia da Vivo. (Com assessoria de imprensa)