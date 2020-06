Vitor Menezes e Wilson Wellisch ficam nos mesmos cargos no Minicom

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou hoje, 23 de junho, que Vitor Menezes vai permanecer à frente da Secretaria de Telecomunicações e Wilson Wellisch também se mantém na Secretaria de Radiodifusão.

A confirmação dos dois técnicos da Anatel, que foram para o governo Bolsonaro por intermédio do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, foi feita publicamente durante a inauguração do Centro de Operações Espaciais, em Brasília.

Menezes que, desde o início do governo Bolsonaro atua no cargo veio paulatinamente galgando o apoio de Pontes e do Palácio do Planalto, tanto que conseguiu emplacar Wellisch, o seu mais fiel braço direito, para a secretaria de Radiodifusão, com a queda do coronel Elifas Gurgel da pasta.