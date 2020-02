Visa quer levar a tecnologia contactless para os pedágios

Click to print (Opens in new window)

Após implementar o sistema de pagamento por aproximação no metrô do Rio de Janeiro, a Visa quer levar a solução para os pedágios.

A empresa de tecnologia de soluções de pagamento Visa tem investido fortemente no meio de pagamento por aproximação, e registrado um crescimento exponencial nos últimos dois anos no Brasil. Em setembro de 2019, quando encerrou seu ano fiscal, contabilizou 4 milhões de transações mensais na modalidade contacless, volume puxado pelo uso dos cartões no metrô do Rio. A empresa também participou de um piloto da SPTrans em 200 ônibus na cidade de São Paulo.

“Para nós, o grande divisor de água foi o uso da tecnologia no transporte público. Agora estamos trabalhando o serviço de pedágio”, disse ao Tele.Síntese o vice-presidente de Soluções e Inovação da Visa do Brasil, Percival Jatobá. No Rio, as 41 estações do metrô estão validadas para pagamento por aproximação com cartões de todas as bandeiras. Com a tecnologia NFC (Near Field Communication), o pagamento de passagens pode ser feito por meio de celular, cartão de crédito, pulseira e relógio. Os passageiros não precisam comprar ou recarregar um bilhete específico do metrô. Basta ir a um dos validadores e aproximar o cartão de crédito pessoal ou o dispositivo móvel com a tecnologia NFC e a cobrança da tarifa é debitada diretamente na fatura, sem custo adicional ou taxas, ao final de cada dia de uso. A nova modalidade de pagamento, desenvolvida pelo MetrôRio e pela Visa, contou com a parceria do Banco do Brasil, Bradesco e Cielo.

No transporte público de São Paulo, os testes foram realizados com 200 ônibus de 12 linhas na Capital. De acordo com Percival, a SPTrans já manifestou o interesse em expandir a tecnologia para toda a frota de 15 mil ônibus que circulam pela cidade.

Além do setor de transporte, a Visa aposta na adesão ao pagamento por aproximação em supermercados, drogarias, lojas de conveniência e nas máquinas de venda automática. E investe fortemente para levar o contactless para os pedágios. Este setor movimenta R$ 20 bilhões/ano no país, a metade paga em dinheiro. “O pedágio automático atingiu seu limite de penetração e a próxima fronteira é o pagamento com a tecnologia contactless”, afirma Percival.

Na sua avaliação, o sucesso do pagamento por aproximação se deve a dois eventos: a adesão dos bancos incumbents (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander estão entre os que já aderiram a nova modalidade de pagamento) e aos bancos digitais, que já nascem com essa característica embarcada com sua proposta de valor.

“A Visa tem trabalhado com bancos, fintechs e varejistas para massificar a distribuição e uso dos cartões por aproximação”, comenta o VP. O volume de POS no país, 7,831 milhões em 2018 (dados do Banco Central), deve impulsionar ainda mais o crescimento dessa modalidade de pagamento.