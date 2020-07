Viavi aprimora equipamentos de testes para suportar DSS

A Viavi Solutions divulgou hoje, 16, melhorias em seu portfólio de testes de campo de radiofrequências (RF) para permitir que provedores de serviços, fabricantes de equipamentos de rede acelerem a implantação e o gerenciamento 5G e LTE.

A demanda insaciável por dados móveis e novas ofertas de serviços 5G está levando os provedores de serviços a acelerar a implantação de suas redes 5G , garantindo ao mesmo tempo o serviço móvel existente. Desta forma, os provedores de serviços estão sob enorme pressão para reduzir o tempo de implantação e atender à demanda constante da rede, ao mesmo tempo em que reduzem as despesas operacionais

“À medida que os provedores de serviços constroem redes 5G densas, o potencial de interferência de RF aumenta exponencialmente, complicando a implantação, o gerenciamento e a solução de problemas, o que pode levar rapidamente à baixa qualidade do serviço e à rotatividade de assinantes”, disse Kevin Oliver, vice-presidente e gerente geral da Converged Instruments e Teste Virtual da VIAVI.

A primeira solução de teste de estação base portátil em campo do mercado, a CellAdvisor 5G agora suporta a funcionalidade Dynamic Spectrum Sharing (DSS) e Non-Stand Alone (NSA), oferecendo uma solução única para a implantação e manutenção de redes 5G e LTE.plantação do 5G-NR em bandas LTE existentes. (com assessoria de imprensa).