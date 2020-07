Viasat muda estratégia e passa a vender internet via satélite para as residências

A Viasat começa a oferecer hoje, dia 7 de julho, banda larga residencial em sete unidades federativas do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco,Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e o Distrito Federal. Segundo Evan Dixon, vice-presidente e chefe do segmento de internet residencial para as Américas, a decisão de iniciar agora o serviço, enquanto o país ainda registra aumento no crescimento de infectados pelo covid-19, é a “hora certa”. “É o momento certo, pois o Brasil ainda tem muita carência de acesso à internet”, afirmou ele.

Segundo Dixon, os instaladores das antenas e do roteador WiFi para as residências, que vem acoplado ao serviço, estarão seguindo todas as normas de segurança, e lembra que o contato dentro das casas é muito pequeno, visto que o serviço via satélite demanda a instalação de antena externa. A Viasat irá contar com a expertise da Visiontec, que irá fazer a distribuição e instalação da antena de 75 cm.

Esse lançamento representa uma guinada de posicionamento da operadora norte-americana, que tinha planos iniciais – e chegou a fazer testes pilotos em São Paulo – de ingressar no mercado brasileiro com o modelo de Wi-Fi comunitário, a exemplo do serviço bem-sucedido que oferece no México. Segundo Dixon, esse serviço e o da oferta de conexão aeronáutica (a empresa fechou acordo com a empresa de aviação Azul, no Brasil) continuam nos planos da empresa para o futuro.

Conforme o executivo, o objetivo da Viasat é levar a banda larga para as residências para todo o Brasil até o final do ano, e para isso conta com o satélite da Telebras, com a qual fez o acordo de uso, e o único que alcança 100% do território nacional.

Os planos

Viasat 10Mega

Velocidade: 10Mbps

Franquia de dados: 40GB

Mensalidade: R$ 349 (valor promocional de R$ 199 por três meses)

Ativação de R$300 (instalação e equipamentos inclusos) para contrato de permanência mínima de 12 meses Roteador Wi-Fi incluso

Período de navegação gratuita entre às 2h da manhã e às 7h da manhã

Navegação básica e mensagens ilimitada

Viasat 20Mega

Velocidade: 20Mbps

Franquia de dados: 80GB

Mensalidade: R$ 419 (valor promocional de R$ 349 por três meses)

Ativação de R$300 (instalação e equipamentos inclusos) para contrato de permanência mínima de 12 meses Roteador Wi-Fi incluso

Período de navegação gratuita entre às 2h da manhã e às 7h da manhã

Navegação básica e mensagens ilimitada

Conforme Dixon, a oferta da navegação gratuita na madrugada foi idealizada para permitir que os usuários possam baixar e gravar os vídeos sem precisar consumir a franquia. Ele assegura que os preços ofertados são os mais competitivos do mercado, em relação ao preço do megabit.

Segundo o executivo, o relacionamento da operadora com a Telebras continua firme, mesmo depois que a estatal ingressou na lista das passíveis de privatização e que o compromisso da Viasat com o país é de longo prazo.