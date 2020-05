Vertiv Brasil adere ao movimento ‘Não Demita’

Click to print (Opens in new window)

A Vertiv Brasil, fornecedora de serviços de infraestrutura crítica, informou hoje, 12, que vai apoiar o movimento Não Demita, comprometendo-se a manter 270 funcionários empregados no período entre 07 de maio e 07 de julho de 2020.

A adesão ao movimento tem objetivo de garantir o emprego de seus profissionais. Em defesa, a empresa diz que o trabalho desses funcionários são essenciais para manter os processos digitais acontecendo durante a pandemia.

“A Vertiv está assumindo o compromisso de preservar por pelo menos 60 dias os empregos de todo o nosso time”, disse Rafael Garrido, country manager da Vertiv Brasil. “Nossa meta é sair fortalecidos deste momento, preparados para, na hora da retomada, antecipar e resolver as demandas de infraestrutura crítica do nosso mercado”.

Garrido ressalta que o principal objetivo da Vertiv Brasil é estar totalmente comprometida com a saúde e a proteção de seus profissionais e clientes. “Estamos seguindo as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde”.

O movimento “Não Demita” possui apoio de mais de 4.000 empresas que prometem não demitir seus funcionários até 31 de maio. A ação pretende intensificar o compromisso das empresas com seus funcionários e com a economia do Brasil.

A fornecedora segue oferecendo tecnologia e serviços críticos aos data centers que operam no país. Sua função é antecipar as demandas de infraestrutura de energia, refrigeração e gerenciamento dos data centers. Isso inclui o mercado de colocation, estruturas hyperscale e também data centers corporativos. (Com assessoria de imprensa)