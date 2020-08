Vero Internet compra provedor do RS e soma 320 mil clientes em sua base de banda larga

A operadora comprou o grupo INB Telecom, que atua na região metropolitana de Porto Alegre e em cidades litorâneas do Rio Grande do Sul, e conta com mais de 78 mil clientes.

A Vero Internet, que tem o fundo de private equity Vinci Partners como investidor, acaba de fechar mais uma aquisição de ISP. Dessa vez, assumiu o controle do grupo INB Telecom no Rio Grande do Sul, que atua na região metropolitana de Porto Alegre e cidades litorâneas do estado. Pelo sistema da Anatel, a operadora adquirida registra 51 mil clientes em sua base, mas segundo o CEO da Vero, Fabiano Ferreira, a aquisição envolveu uma base de mais de 78 mil clientes incorporados.

” Continuamos compradores. Estamos olhando aquisições em todas as regiões do país” Fabiano Ferreira, CEO da Vero Internet

Segundo o executivo, a Vero, que é resultado da aquisição de oito provedores de internet no interior de Minas Gerais, atingindo 49 cidades, no início de 2019, continua com a estratégia de oferecer internet de alta velocidade para o interior do país, em cidades com menos de 150 mil habitantes e vai acelerar o seu crescimento. Embora não divulgue os números da operadora, Ferreira afirma que este mês de agosto a empesa registrou o seu melhor resultado desde a criação, sem considerar as novas cidades adquiridas. “Estamos crescendo trimestre a trimestre. A receita cresceu 30% esse semestre”, comemorou o executivo, que atribuiu à equipe de mais de mil funcionários e ao portfólio de serviços esse desempenho. Mas há um número que Ferreira divulga: a operadora já investiu (seja da construção de rede ou na aquisição de provedores (essa é a segunda compra anunciada este ano) R$ 250 milhões. “Temos mais para aplicar”, afirmou.

Ferreira disse que, a concretização de uma aquisição de ISP demora uma média de nove meses para o cumprimento de todas as etapas das diligência, mas assim que é concretizada, a integração das plataformas é mais rápida.

Além de comprar operações já estabelecidas a Vero amplia a sua própria rede. Inicia esse mês a operação em quatro novas cidades no interior de Minas Gerais, passando para 53 cidades, e está concluindo a construção de seu próprio backbone, que vai ligar Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Até o final deste ano, explicou, 100% do tráfego da Vero estará nessa rede de alta velocidade estadual. “Com isso, poderemos ampliar nosso portfólio de serviços”, disse Ferreira. O ticket médio da operadora está hoje no valor de R$ 110 por 250 Mbps, com entrega de Wifi nas residências e conteúdos de audiovisual por streaming.

Ranking

Com esse movimento, a Vero internet consolida-se como o segundo maior operador regional de banda larga fixa, atrás somente da Brisanet, que continua atuando em voo solo, sem mudança de controle acionário. Ferreira afirma que continua a olhar com atenção todos os movimentos do mercado – o anúncio das redes neutras das incumbents, o anúncio de leillão da 5G da Anatel – para potencializar os negócios.