Verizon vai lançar cartão de crédito

Operadora anunciou também nesta semana parceria com o Google para distribuição do serviço de streaming de games Stadia

A operadora Verizon, primeira em número de clientes nos Estados Unidos, vai lançar um cartão de crédito próprio, em parceria com a financeira local Synchrony. Não foram revelados detalhes.

As empresas afirmam que o novo produto bancário chegará ao mercado norte-americano ainda no primeiro semestre e será destinado aos atuais clientes da tele, abrindo a possibilidade de distribuição de benefícios.

Nos últimos anos, várias empresas de tecnologia dos EUA lançaram cartões de crédito com sua marca, entre elas, Amazon, Apple e Uber. Em todos os casos trabalha-se com o conceito de cashback, em que o cliente recebe um crédito sobre o valor da compra para gastar com os serviços das empresas. Não está claro se a Verizon partirá para o mesmo modelo.

A Verizon também anunciou nesta semana que vai revender o serviço Google Stadia, de streaming de jogos eletrônicos. Novos clientes da banda larga fixa Fios Gigabit receberão o kit do sistema – que reúne controle e um Chromecast Ultra e um roteador WiFi 6. Terão também três meses de acesso ao serviço Stadia Pro, em que os games são transmitidos com resolução 4K.

O Stadia foi lançado no final do ano passado nos Estados Unidos e recebeu muitas críticas devido à compressão de imagem. Usuários reclamam de não conseguir receber imagens com a mesma qualidade caso o game rodasse em um console ou PC em casa.

A operadora, que tem como principal rival a AT&T, está agressiva em suas ofertas em banda larga fixa. Em 2019, anunciou que daria um ano de acesso ao Disney+, serviço de streaming da Disney concorrente ao Netflix, para clientes Fios.