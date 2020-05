Vendas na área de informática e comunicação caem 14,2% em março

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

As vendas de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação caíram 14,2% em março ante fevereiro. No mês que teve início o isolamento social, a comparação com igual período do ano passado, as comercializações nesse segmento despencaram 23,2%.

A pesquisa do varejo divulgada nesta quarta-feira, 13, pelo IBGE, mostra também que o acumulado no ano até o mês de referência, passou de -9,9% até fevereiro para -14,4% até março, refletindo também o ocorrido devido à pandemia. O indicador acumulado nos últimos doze meses (-3,7%) representou o segundo mês consecutivo de queda, já que em fevereiro o setor havia recuado em 1,7%.

As vendas no varejo nacional recuaram 2,5% em março de 2020 em relação a fevereiro. , o comércio recuou 1,2% em relação a março de 2019, contra aumento de 4,7% em fevereiro. Foi a primeira queda após 11 meses consecutivos de variações positivas nesta comparação.

PUBLICIDADE

O varejo acumulou alta de 1,6% no ano e 2,1% nos últimos doze meses. Já no varejo ampliado, que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, o volume de vendas recuou 13,7% em relação a fevereiro (queda mais intensa desde o início da série, iniciada em fevereiro de 2003), contra a alta de 0,5% do mês anterior.