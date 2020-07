Vendas de informática e comunicação crescem 16,6% em maio após forte queda

No confronto com igual mês do ano anterior, o resultado ficou negativo em 38,2%

As vendas de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação teve alta de 16,6% em maio frente a abril, recuperando parte das perdas do mês anterior, que chegaram a queda de 28,9%. Segundo o IBGE, na comparação com maio do ano passado, o resultado ficou negativo em 38,2%.

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 8, mostra que no ano o setor já registrava até maio queda de 25,3%, maior amplitude que a registrada até abril (-22,0%). O acumulado nos últimos doze meses (-10,4%) registrou um incremento, no campo negativo, em relação a abril (-7,1%).

De acordo com o IBGE 52% das empresas consultadas atribuíram os resultados negativos aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, que provocou o isolamento social. A recuperação pode ter vindo da adaptação das empresas à nova realidade, com ativação de novos canais virtuais de vendas.

O comércio varejista nacional cresceu em maio 13,9% frente ao mês anterior, após recuo recorde de 16,3% em abril. É a maior alta da série histórica da pesquisa, iniciada em janeiro de 2000. No confronto com maio de 2019, o comércio varejista teve queda de 7,2%, reduzindo o ritmo de queda de abril de 2020 (-17,1%), mas com a terceira taxa negativa consecutiva e com predominância de taxas negativas, atingindo sete das oito atividades pesquisadas. No acumulado em 12 meses, o varejo registrou recuo de 3,9%, intensificando ritmo de queda iniciado em abril (-3,1%). No acumulado em doze meses, o comércio varejista registrou estabilidade (0,0%) indicando também desaceleração com relação a abril (0,6%).